Посольство РФ в Чехии отреагировало на экстрадицию гражданина России в США

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Прага, 30 марта. В посольстве РФ в Чехии выразили глубокое разочарование в связи с решением Праги экстрадировать в США гражданина России Евгения Никулина. Об этом заявил представитель посольства РФ в Чехии Алексей Колмаков.

«Если информация о том, что правительство Чешской республики действительно приняло решение о выдаче российского гражданина Евгения Никулина в США подтвердится, то такой шаг у нас вызывает глубокое разочарование», — сказал Колмаков в комментарии РИА Новости.

Накануне стало известно, что суд Праги одобрил экстрадицию в США гражданина России Евгения Никулина, который был арестован на территории Чехии по обвинению в хакерской атаке на серверы американских компаний. В США Никулину грозит до 30 лет тюрьмы.

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