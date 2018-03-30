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Эксперт спрогнозировал реакцию Запада на высылку дипломатов из России
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    Эксперт спрогнозировал реакцию Запада на высылку дипломатов из России

    15:43  30 Марта 2018
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    МИД РФ

    Послы стран, выславших российских дипломатов из-за «дела Скрипаля», вызваны в МИД РФ. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

    Приглашение получили руководители дипломатических миссий стран, «предпринявших недружественные действия в отношении России в знак солидарности с Великобританией». Сообщается, что послы получат ноты протеста и информацию об ответных мерах со стороны Кремля.

    «Скорее всего, Россия ответит зеркально и вышлет всех дипломатов, страны которых поддержали демарш против Москвы. В настоящее время против РФ ведется война комплексного характера, которая сопровождается откровенным противостоянием в Сирии. Идет откровенное нагнетание обстановки в дипломатической и экономической сферах. Ну и самое главное — это медиавойна, которая ведется против России во всех западных СМИ», — размышляет об ответных мерах Запада член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

    По словам собеседника ФАН, Запад, и в частности США, задействуют силы, которые в долгой перспективе будут работать над разрушением единства внутри Российской Федерации. Пользуясь рядом этнических, религиозных и особенно социальных противоречий, «партнеры» Москвы попытаются разжечь в России массовый протест для дестабилизации ситуации.

    Эксперт также допускает вариант, когда дестабилизирующие факторы будут появляться у внешних границ России. Так, можно ожидать провокаций ВСУ на границе с Крымом или начала активной фазы противостояния в Донбассе.

    Агенты влияния Запада

    «Вполне возможно, что еще двумя горячими точками станут Кавказ, где могут поджечь Карабах, и Средняя Азия, куда могут запустить террористов или включить спящие ячейки. А эти ячейки там присутствуют, мы это видели на примере вполне себе благополучного и вроде бы стабильного Казахстана. А что уж говорить о Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, где возможностей для противодействия всем этим силам, особенно при поддержке Запада, очень немного?» — задается вопросом Безпалько.

    Тем не менее, у Российской Федерации есть все необходимые ресурсы и возможности для противостояния «сгущающимся тучам дипломатического давления».

    Солсбери

    «Главное быть ко всему этому готовыми и вовремя заниматься. Более того, Москве необходимо полностью пересмотреть политику по отношению к западным странам», — заключил эксперт.

    Напомним, накануне в МИД РФ вызывали американского посла Джона Хантсмана. Ему объявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии представительства США в Санкт-Петербурге. В понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств заявили о высылке российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.

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    Автор: Сергей Гагарин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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