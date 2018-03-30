Мизулина просит Генпрокуратуру РФ разобраться с искажением ее слов в Сети

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Москва, 30 марта. Член Совета Федерации Елена Мизулина обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить распространение заведомо ложной информации о ней в Сети блогерами и некоторыми СМИ.

Мизулина обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться с фактом искажения ее слов в Интернете. Сенатор участвовала в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым», где обсуждалась трагедия в кемеровском ТРК «Зимняя вишня».

Вскоре в Интернете ряд блогеров и СМИ опубликовали смонтированное видео выступления Мизулиной. В ролике была вырвана цитата сенатора, и были вырезаны слова соболезнования. Видео дополнялось ложными комментариями в духе «погибшие люди ее не волнуют, только руководство страны жалко», пишет «Политика сегодня».

Мизулина просит генерального прокурора России провести соответствующую проверку.

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