Украинскому телеканалу грозит наказание за «Служебный роман»

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Киев, 30 марта. Нацсовет Украины по вопросам радио и телевещания проверит телеканал «1+1» из-за показа советской комедии «Служебный роман» с участием актрисы Алисы Фрейндлих, которая внесена в перечень лиц, якобы угрожающих национальной безопасности страны.

Украинский телеканал «1+1» 8 и 10 марта транслировал фильм «Служебный роман» с участием ранее внесенной в «черный список» актрисы. По данному факту Нацсовет Украины 29 марта назначил провести соответствующую проверку ТВ.

Многие российские артисты и музыканты попали под запрет въезжать на территорию Украины из-за посещения Крыма. В 2015 году украинский Минкульт обнародовал первый список тех, кто якобы «создает угрозу нацбезопасности». В их числе Олег Газманов, Александр Розенбаум, Александр Маршал и другие. Позднее списко был расширен украинским ведомством.

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