Запросто: эксперт прокомментировал планы Сеула проложить газопровод из России через КНДР

В закладки

Сеул допустил строительство газопровода Россия — Южная Корея через территорию КНДР, об этом заявила министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва на энергетическом форуме.

«Если ситуация с безопасностью на Корейском полуострове улучшится, мы сможем вновь рассмотреть проект трубопровода природного газа с участием России и Севера и Юга Кореи», — сказала она.

По словам чиновницы, этот проект мог бы снять политическое напряжение между Северной и Южной Кореей.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что РФ сможет запросто реализовать подобный проект.

«Что касается России, для нас никаких проблем нет. В настоящий момент существует газопровод «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», поэтому нет никаких сложностей в том, чтобы построить трубу от Владивостока. Главная проблема как раз заключается в отношениях между Северной и Южной Кореей. Я напомню, что Северная Корея является «никаким» потребителем, ей нереально продавать газ. А Южная Корея опасается получать газ через территорию Северной», — констатирует эксперт.

Собеседник агентства подчеркнул, что прогнозировать, удастся ли двум сторонам договориться, достаточно сложно.

Единственная выгода этого проекта для Северной Кореи состоит лишь в том, что они будут получать транзитные платежи за поставку газа Южной Корее.

«У КНДР нет рынка газопотребления, его в принципе не существует», — поясняет Сергей Правосудов.

Также спикер отметил, что реализации газопровода могут попытаться воспрепятствовать Соединенные Штаты.

«Как вы сами прекрасно понимаете, США не очень любят Северную Корею, кроме того, им не нравится, когда их союзники проявляют какую-то самостоятельность. С учетом того, что на территории Южной Кореи находятся американские военные базы, наверное, они каким-то образом могут повлиять на реализацию проекта», — резюмировал Сергей Правосудов.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.