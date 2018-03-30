В России ТЦ могут отнести к наиболее пожароопасным объектам после трагедии в Кемерово

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Москва, 30 марта. Степень опасности торгово-развлекательных центров в России нужно повысить до чрезвычайной категории риска. Об этом рассказал заместитель директора департамента надзорной и профилактической работы МЧС России Денис Зобков.

Выступая на заседании круглого стола в Общественной палате России, посвященном вопросам пожарной безопасности, он отметил, что с 1 января 2017 года в России действует категорирование по степени риска. Согласно закону, торгово-развлекательные комплексы относятся к объектам со значительной категорией пожарного риска. Их должны проверять один раз в четыре года. Зобков добавил, что МЧС предлагает перевести подобные здания в более высокую категорию риска. Одно из предложений – повысить категорию риска до «чрезвычайно высокой».

Напомним, при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека. Около 80 получили травмы.

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