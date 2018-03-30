Ученые: Морские черепахи могут держать еду передними лапками

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Нью-Йорк, 30 марта. Американские биологи выяснили, что морские черепахи используют ласты не только для того, чтобы плавать, но и для того, чтобы держать ими еду.

По словам ученых, конечности черепах адаптировались к условиям среды обитания в процессе эволюции, чтобы обеспечить морским животным передвижение в воде. Многие морские млекопитающие научились использовать рудиментарные лапы для пропитания — поиска добычи или охоты.

С помощью передних лап животные также могут рыть дно в поисках пищи, оглушать жертву ударом, собирать добычу в стайки, загонять ее в ловушку или удерживать еду в процессе приема пищи.

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