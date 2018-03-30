Сирия: в Восточной Гуте обнаружена мастерская боевиков по производству мин и ракет

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Дамаск, 30 марта. Подразделения Вооруженных сил Сирии при зачистке населенного пункта Хараста в Восточной Гуте обнаружили мастерскую боевиков, в которой производились боеприпасы и взрывные устройства. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency.

По данным агентства, при зачистке Харасты, которая осуществлялась сирийской армией после выхода боевиков, была обнаружена большая мастерская по изготовлению артиллерийских боеприпасов и взрывных устройств. Кроме того, в мастерской осуществлялось производство ракет и мин, которые использовались боевиками при обстрелах жилых кварталов Дамаска.

Кроме того, бойцы сирийской армии обнаружили в Харасте полевые госпитали и штаб террористов, а также развитую сеть подземных туннелей, которые простирались через пригород Харасты.

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