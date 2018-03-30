МИД РФ потребовал от Лондона сократить штат посольства и генконсульств в России

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Москва, 30 марта. В пятницу в министерство иностранных дел РФ был вызван британский посол Л.Бристоу. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства, дипломату был заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями Лондона.

Согласно приведенным данным, посла проинформировали о том, что британской стороне в порядке ответной меры следует в месячный срок привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании, путем соответствующих сокращений своего персонала.

4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Британские власти без каких-либо доказательств обвинили в случившемся Россию. Российская сторона опровергает обвинения Лондона, а также требует предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым были отравлены Скрипали. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвинения британской стороны в адрес Москвы в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери «глумлением над международным правом».

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