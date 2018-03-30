Школьники из Тольятти разработали промышленного робота-манипулятора

В закладки

Тольятти, 30 марта. Девятиклассники Илья Зарубин и Дмитрий Горкунов из Тольятти разработали робота-манипулятора. Основная функция новой машины — поиск предметов определенного размера и цвета и их дальнейшая сортировка.

Специалисты считают, что учащиеся тольяттинского кванториума создали полезный промышленный аппарат, способный значительно упростить ряд операций на производстве. Робот-манипулятор может сортировать предметы по размеру и цвету.

«Я считаю, что будущее за роботизацией. Если говорить о промышленных роботах — то преимущества их очевидны. Они могут намного точнее выполнять функции, чем рабочие, и им не нужен отдых», — сказал один из школьников.

Теперь ребята планируют принять участие во всемирной олимпиаде по робототехнике, которая пройдет в ноябре в Таиланде. Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости развивать собственные передовые технологии. Он считает это важным фактором развития конкурентноспособности России, пишет «Ридус».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.