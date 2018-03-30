Зеркально и справедливо: Володин прокомментировал ответ России Западу на высылку дипломатов

В закладки

Москва, 30 марта. Выдворение иностранных дипломатов из России — зеркальная и абсолютно справедливая мера в ответ на «демарш» США, Великобритании и других западных стран. Об этом в пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба парламента.

«Россия будет действовать симметрично. Ответные меры нашего МИД на возмутительный демарш США, Великобритании и примкнувших к ним стран зеркальны и абсолютно справедливы», — отметил он.

Напомним, что накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о закрытии генконсульства США в Петербурге и высылке 60 американских дипломатов. Это стало ответом на аналогичные действия США, которые ранее закрыли российское генконсульство в Сиэтле и выслали 60 российских дипломатов.

Отношения между Россией и западными странами в очередной раз обострились после того, как Великобритания обвинила РФ в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим газом. Несмотря на отсутствие доказательств и отрицание своей причастности со стороны Москвы, Лондон заочно возложил на Россию ответственность и выслал дипломатов. США и ряд других западных стран последовали примеру Великобритании.



Как сообщает «Дни.ру», дочь Скрипаля идет на поправку, она уже может есть и пить, однако ее отец все еще находится в критическом состоянии.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.