Сирия подземная: источник ФАН в рядах САА прислал видео из подземелий боевиков в Дамаске

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Дамаск, 30 марта. Подразделения Сирийской Арабской армии (САА) обнаружили в ходе зачистки освобожденных от террористических организаций районов Восточной Гуты новые тоннели боевиков.

Командир группы, отвечающей за квадрат прочесывания, объяснил, что «один из туннелей найден между городами Кафр Батна и Яссерин, и простирается на 800 метров в длину. Армейские подразделения в сотрудничестве с компетентными органами завершают расчистку освобожденных районов. Источник ФАН в рядах группы зачистки и поиска прислал в редакцию видео из подземных коммуникаций.

Масштабы подземелий поражают. С момента утери правительством контроля над Кафр Батной, боевики буквально вгрызались в землю, прокладывая тысячи метров тоннелей, катакомб, устраивали штабы, госпитали и казармы глубоко под городскими улицами.

Как отмечает источник ФАН, если бы не усилия Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), которые смогли договориться о выводе боевиков из Восточной Гуты, штурм укрепленных цитаделей джихадистов и разного рода боевиков превратился бы в кровавую мясорубку с огромным количеством жертв как среди конфликтующих сторон, так и мирных жителей, оказавшихся между молотом и наковальней.

Теперь же, после соглашений и вывоза боевиков, пригороды и районы Дамаска, бывшие фронтом в самом сердце сирийской столицы, почти безопасны. Однако далеко не все боевики пошли на соглашение и оставили для правительственных сил «сюрпризы» в виде мин и тоннелей.

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