Посол Нидерландов сообщила о высылке двух голландских дипломатов из РФ

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Москва, 30 марта. Посол Нидерландов в РФ Рене Джонс-Бос подтвердила высылку двух голландских дипломатов из России.

О таких ответных мерах на шаги, предпринятые Амстердамом, ей сообщили в пятницу в российском МИД.

«Двое моих коллег покидают Москву», — сообщила после посещения внешнеполитического ведомства Рене Джонс-Бос.

При этом она подчеркнула, что представительство Голландии продолжит свою работу на территории России.

Напомним, в пятницу послы государств, которые в связи с так называемым «делом Скрипаля» предприняли недружественные меры по отношению к РФ, вызваны в российский МИД. Послы прибывают к зданию министерства поочередно, им вручают ноты протеста и знакомят с ответными шагами Москвы в связи со сложившейся ситуацией.

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