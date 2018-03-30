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Сирия новости 30 марта 16.30: военные США погибли при взрыве в Алеппо, ИГ под ударом САА в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия новости 30 марта 16.30: военные США погибли при взрыве в Алеппо, ИГ под ударом САА в Дейр-эз-Зоре

    16:30  30 Марта 2018
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    Военные США погибли при взрыве в Алеппо

    Сирия, 30 марта. Двое американских военных погибли при взрыве СВУ в районе города Манбидж в Алеппо. Поступают сообщения о перемирии между «Джейш Аль-Ислам»***** и САА  в Восточной Гуте. САА ударила по ИГ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии возобновили боевые вылеты в южной части провинции Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: эвакуировали 143 тысячи мирных граждан из Восточной Гуты Дамаска.

    «Исламское государство»1: подверглось обстрелам САА в районе города Ас-Суса на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор; потеряло «спящую ячейку» в городе Мосул в Ираке.

    «Тахрир Аш-Шам»: продолжает вести перестрелки с САА на севере провинции Хама.

    Курды: понесли потери в результате взрыва СВУ на опорном пункте к северо-западу от Алеппо.

    ВС Турции: открыли шоссе Азаз — Атме, пролегающее через провинции Идлиб и Алеппо.

    Международная коалиция: потеряла двух американских бойцов в результате взрыва в районе Манбиджа на северо-востоке Алеппо.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Агентство новостей SANA News передает, что, по последним данным, из Восточной Гуты в общей сложности было эвакуировано 143 тысячи мирных жителей. Напомним, гражданских лиц удалось вывезти в безопасные районы благодаря созданию гуманитарных коридоров по поручению Владимира Путина.

    Между тем поступают сообщения о том, что сотрудникам российского Центра по примирению враждующих сторон удалось достигнуть мирного соглашения с радикалами антиправительственной организации «Джейш Аль-Ислам». Как передает военный источник в сети Twitter (SkyNewsArabia_B), боевики покинут территорию оазиса. Однако информации о датах начала эвакуации и месте назначения пока не поступало.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Согласно информации подконтрольного вооруженной оппозиции интернет-портала EMC News Center, сегодня ночью произошел взрыв на КПП Отрядов народной самообороны (YPG) недалеко от населенного пункта Шейх Акиль, в результате чего несколько курдских радикалов погибли. Сведений о возможных организаторах взрыва не поступало. Местные активисты полагают, что к северо-западу от административного центра провинции вновь активизировались боевики антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам», которые также нередко совершают налеты на позиции Сирийской арабской армии (САА) в данном районе.

    Между тем, согласно данным агентства новостей AFP News, США признали, что при взрыве СВУ в районе города Манбидж погибли двое и получили ранения пятеро американских бойцов. Более подробная информация в настоящий момент уточняется.

    Стало известно, что силы протурецкой Сирийской свободной армии (ССА) открыли магистраль, пролегающую через северо-западные территории Алеппо и провинцию Идлиб через Африн. Шоссе соединяет город Азаз с населенным пунктом Атме. Напомним, это стало возможным после того, как объединенные войска Турции и «свободной армии» отбили кантон Африн у радикальных курдских формирований.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    После завершения песчаной бури части Сирийской арабской армии (САА) возобновили военную операцию против террористов подпольных групп «Исламского государства» в районе города Абу Кемаль у сирийско-иракской границы. По сведениям местного информационного портала DeirEzzor 24, артиллерийские дивизионы САА открыли огонь по скрытым убежищам ИГИЛовцев в районе населенного пункта Ас-Суса. Напомним, данные территории находятся под контролем Демократических сил Сирии**** (SDF), однако курды не завершили зачистку данных территорий от «спящих ячеек» террористической группировки. Кроме того, ранее сообщалось о том, что часть курдских отрядов была переброшена в Африн. Вследствие этого в последнее время наблюдается заметная активизация боевиков ИГ.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Новостное агентство Masar Press Net сообщает о том, что российские и сирийские военные самолеты возобновили боевые вылеты в южной части провинции в зонах дислокации исламистов террористического альянса «Тахрир Аш-Шам». Авиаудары союзников пришлись по оборонительным сооружениям радикалов на окраине населенных пунктов Харш, Накир и Абедин. Воздушные атаки были проведены после получения точных данных от разведки Сирийской арабской армии (САА). Напомним, в ходе широкомасштабного наступления в начале года силам САР при поддержке российских ВКС удалось значительно продвинуться на юго-востоке региона, однако время от времени исламисты предпринимают попытки вернуть утраченные территории, вынуждая САА атаковать в ответ.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    На севере провинции Хама продолжаются интенсивные перестрелки между силами вооруженной оппозиции и правительственными войсками. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ударила по огневым позициям группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1*** в районе населенных пунктов Ас-Сахр и Маркаба. Информации о потерях со стороны исламистов пока не поступало.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Агентство новостей Al Masdar News передает, что четыре террориста «Исламского государства» были арестованы в результате спецоперации зачистке от подпольных формирований ИГ в провинции Ниневия. Сообщается, что ИГИЛовцы были задержаны в городе Мосул в районе Старый город. Один из преступников находился в розыске. Ранее также удалось взять под арест 12 радикалов ИГ к западу от Мосула. Кроме того, в первой половине недели 18 боевиков были уничтожены при попытке оказать сопротивление южнее стратегического города. Напомним, в декабре премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил о полном освобождении страны от ИГ, однако некоторому количеству террористов удалось бежать в безлюдные районы, где они и скрывались до сих пор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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