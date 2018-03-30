Военный эксперт объяснил активность иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ

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Москва, 30 марта. Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал информацию о том, что на прошедшей неделе 23 иностранных самолета провели разведку у российских границ.

Как пишет RT, это связано с давлением на Россию. Он отметил, что на Москву оказывается «многостороннее» давление, начиная от провокации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и продолжая высылкой дипломатов и санкциями.

Эксперт назвал эти действия «элементами гибридной войны», которую ведет Запад против РФ. Литовкин подчеркнул, что активность иностранных самолетов у границ России — попытка продемонстрировать, кто в небе хозяин, и что Россия находится под прицелом. Военный эксперт подчеркнул, что на деле они просто тренируют российскую армию.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 иностранных самолета вели разведывательные полеты у границ РФ. Российским истребителям дежурных сил ПВО шесть раз пришлось подниматься в воздух для перехвата и сопровождения иностранных летательных аппаратов.

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