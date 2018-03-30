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ВМС США приблизили революцию в морской авиации — СМИ
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    ВМС США приблизили революцию в морской авиации — СМИ

    14:56  30 Марта 2018
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    ВМС США приблизили революцию в морской авиации системой удаленной посадки самолетов на авианосцы — NI

    Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи A U.S. Navy Aircraft Carrier Can Now Remotely Control and Land Fighter Jets («Авианосец ВМС США теперь может дистанционно управлять посадкой истребителей»), опубликованной на портале The National Interest.

    Военно-морской флот США на борту американского авианосца «Авраам Линкольн» (CVN-72) тестирует новую систему под названием ATARI, которая позволяет руководителю посадки контролировать самолеты при приземлении на корабль. Военно-морской флот давно работает над ATARI, но система была испытана на море в первый раз только в марте этого года. И условия были, мягко говоря, сложными.

    «Я был действительно впечатлен способностью руководителя посадки совершить такое мягкое приземление, — сказал лейтенант Джон Марино, первый морской летчик, приземлившийся с помощью ATARI. — Условия очень быстро менялись, и работа системы была действительно впечатляющей. В спокойный день это было бы даже немного скучно, а так это было интересное испытание».

    ВМС США приблизили революцию в морской авиации системой удаленной посадки самолетов на авианосцы — NI

    ВМС США рассчитывает использовать ATARI в качестве резервной системы при аварийных посадках, чтобы корректировать глиссаду самолета на расстоянии до 8 км. И хотя система может быть полезной и для пилотируемых самолетов, таких как Boeing F/A-18 Super Hornet, ATARI может стать особенно полезна тогда, когда беспилотные самолеты начнут работать с летной палубы.

    «Сегодня у нас нет беспилотных летательных аппаратов, базирующихся на авианосцах, но они скоро появятся, — заявил Дэн Шафер, инженер военно-морских воздушных систем. — Это потенциальный альтернативный метод посадки, и наша система хорошо себя показала».

    Действительно, беспилотная авиация должна появиться на борту авианосцев в ближайшие годы. После долгого и сложного процесса разработки требований ВМС запустили конкурс на создание беспилотного заправщика МQ-25 Stingray. МQ-25 может стать важным шагом к разработке целого авиационного подразделения, в котором широко используется беспилотная авиация. В конкурсе за контракт участвуют Boeing, General Atomics и Lockheed Martin.

    ВМС США приблизили революцию в морской авиации системой удаленной посадки самолетов на авианосцы — NI

    Условия в море были особенно тяжелыми во время испытаний на «Линкольне», но руководители посадки — одни из самых опытных морских авиаторов.

    «Мы взяли парня, который управляет самолетом, и переместили его на платформу руководителя посадки, — рассказал инженер ВМС Бадди Денхам, создатель ATARI. — Вы просто используете маленькие джойстик-контроллеры, чтобы направлять самолет весом в 18 000 кг, и это почти как играть в видеоигру».

    Несмотря на сложные условия, ATARI хорошо себя проявила.

    «Палуба ходила из стороны в сторону, — сказал Денхам. — В тот день было особенно трудно приземлиться, и мы доказали, что эту систему можно использовать, даже если условия не идеальны».

    Чтобы в полной мере внедрить ATARI на судна ВМС, потребуются годы развития, но система выглядит многообещающей. В конце концов, такие технологии, как ATARI или подобные ей, могут совершить революцию в морской авиации не только для пилотируемых самолетов, но и для беспилотников. Это лишь вопрос времени.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #вмс сша #авианосец #atari
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