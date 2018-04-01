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Сирия: жители Латакии в интервью ФАН поздравили Владимира Путина с победой на выборах в президенты РФ
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    Сирия: жители Латакии в интервью ФАН поздравили Владимира Путина с победой на выборах в президенты РФ

    16:00  1 Апреля 2018
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    Латакия

    Граждане Сирии поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах, отметив его вклад в борьбу с международным терроризмом и урегулирование вооруженного конфликта в арабской республике. Об этом жители провинции Латакия рассказали в интервью спецкорреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) в САР.

    Одна из наших собеседниц отметила, что Путин победил, набрав больше 70% голосов. По ее мнению, это говорит о безусловном доверии и любви россиян к своему лидеру. Местный мужчина также заметил, что российского президента горячо уважают и любят и в других странах, поскольку он всегда встает на сторону справедливости и всегда помогает угнетенным народам.

    Владимир Путин

    «Президент Путин очень любим своим народом. И не только — народами многих других стран тоже. Все дело в том, что российский лидер всегда готов встать на защиту угнетенных, он всегда за справедливость. Кроме того, Путин нанес сокрушительный удар по мировому терроризму, которого стало так много в нашем мире в последнее время. Его уверенная позиция и прочное международное положение заставили множество стран, в том числе, конечно, Сирию, уважать его самого и его страну Россию. Он сделал для нас очень много. Путин защитил Сирию и весь ее народ, Россия фактически стала нашим героем в конфликте. Российские ВКС сделали все, чтобы САА смогла одолеть врага и победить на всех фронтах. Я уверен, что если бы не помощь России в борьбе с терроризмом в Сирии и не ее всесторонняя помощь вместе с другими союзниками, то терроризм уже давно бы распространился по всему ближневосточному региону», — заявил собеседник ФАН.

    Латакия

    Другой местный житель заметил, что победа Путина обеспечит Сирии спокойствие и мир, по крайней мере, на следующие шесть лет. До тех пор пока российская сторона продолжает рука об руку с сирийцами противостоять терроризму на поле боя и западным державам на политической арене, простые жители САР могут чувствовать себя под защитой. Без поддержки РФ арабская республика могла бы быть задавлена на обоих этих фронтах, считает мужчина:

    «Я считаю его человеком эпохи, человеком, который является прирожденным лидером. Кроме того, он помог нам и нашей стране в избавлении от террористов. С наступлением нового президентского срока Путина мы можем еще шесть лет, по крайней мере, чувствовать стабильность и спокойствие. Мы очень рады и благодарны ему, что он помог нам избавиться от террористов. В то же время Владимир Путин заново построил Россию, которая стала такой же великой, как была прежде. Дай ему Аллах долгих лет жизни. Мы желаем процветания России — как стране, так и всему ее народу. Спасибо вам всем».

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    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #путин #россия #сирия #вкс рф #саа #латакия #выборы 2018
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