Сотрудники генконсульства США в Петербурге держат в секрете судьбу швабры и мешков с Фурштатской

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Санкт-Петербург, 30 марта. Сотрудники генконсульства США в Петербурге ведут себя агрессивно и отказываются отвечать на вопросы журналистов о том, куда они увезут вещи, ведро и черенок от швабры, которые в хозяйственных сумках и пакетах из «Пятерочки», выносят из здания на Фурштатской улице, передает корреспондент ФАН с места событий.

Ранее они прервались на обед и заказали 21 коробку с пиццей. «Ну вы видите? Пиццу заказали. Обедают все», — заявила одна из сотрудниц. А в ответ на уточняющий вопрос, есть ли в дипмиссии столовая. Женщина нервно заметила: «Уже нет».

При этом она также поинтересовалась у присутствующих у здания журналистов: «Ну что, удовольствие получаете. Удовлетворены?»

А вот на другие вопросы СМИ отвечать отказалась. «Я не могу ответить на этот вопрос», — подчеркнула она, когда ее спросили, куда увезут вещи с Фурштатской.

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