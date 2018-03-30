Глава Крыма прокомментировал задержание российского «Норда» в Азове

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Симферополь, 30 марта. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о помощи экипажу российского судна, которое было задержано украинскими пограничниками.

На своей странице в социальной сети Facebook Аксенов назвал пиратством задержание рыболовецкого судна. В связи с этим крымское ФСБ возбудило уголовное дело в отношении сотрудников пограничной службы Украины, подчеркнул руководитель региона.

Кроме того, родственникам моряков «Норда» оказывается помощь. Так, каждой семье выделяется по 100 тысяч рублей из резервного фонда. Власти Крыма вместе с МИД РФ проведут работу по этому вопросу.

В данный момент Крым имеет связь с задержанными членами экипажа, пишет Infox. Всем, кроме капитана судна, грозит административная ответственность.

Напомним, что 25 марта судно «Норд» было задержано в Азовском море. На борту находилось 10 человек.

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