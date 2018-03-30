Посольство РФ в Лондоне требует предоставить доступ к Юлии Скрипаль

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Лондон, 30 марта. В Посольстве России в Великобритании назвали хорошей новостью информацию об улучшении состояния здоровья дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также потребовали от британских властей консульского доступа к ней.

Накануне национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила об улучшении состояния здоровья Юлии Скрипаль. В ведомстве отметили, что Юлия пришла в сознание, может принимать пищу, а также говорить. Ее отец Сергей Скрипаль находится в реанимации.

«Хорошая новость, что Юлия Скрипаль, как сообщается, идет на поправку. Мы настаиваем на своем праве увидеть ее в соответствии с консульской конвенцией 1968 года», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Good news as Yulia Skripal is reported as recovering well. We insist on the right to see her, in accordance with the 1968 Consular Convention. pic.twitter.com/JhJPipqc5k — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 30, 2018

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены опасным химическим веществом в британском городе Солсбери. Позднее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России», после чего Лондон выслал из Великобритании 23 российских дипломатов. Вслед за Британией российских дипломатов выслали ряд стран Евросоюза, а также США, Канада и Норвегия.

Российская сторона опровергает обвинения Лондона, а также требует предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым были отравлены Скрипали, власти Великобритании отказывается предоставить доступ к материалам под различными предлогами.

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