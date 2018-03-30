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«ПРО нас не спасет»: в США забили тревогу из-за неработающей системы «Пэтриот»
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    «ПРО нас не спасет»: в США забили тревогу из-за неработающей системы «Пэтриот»

    15:54  30 Марта 2018
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    «ПРО нас не спасет»: в США забили тревогу из-за неработающей системы «Пэтриот»

    Москва, 30 марта. Американский противоракетный комплекс «Пэтриот» не работает и, судя по всему, никогда не перехватывал баллистические ракеты большой дальности в боевых условиях, считает директор Восточноазиатской программы по нераспространению ядерного оружия Джеффри Льюис.

    Из-за неработающей системы эксперт забил тревогу и поставил под вопрос систему национальной безопасности США и, проанализировав случаи применения ракеты «Пэтриот», пришел к выводу, что система ПРО не защитит США, которые могут оказаться в уязвимом положении в случае аннулирования ядерной сделки с Ираном.

    Как пишет Льюис в статье для издания Foreign Policy, Вашингтон и Эр-Рияд, на вооружении которого находятся американские ракеты, утверждают об успешном применении «Пэтриот», однако эти заявления едва ли соответствуют действительности. В частности, Льюис напоминает, что, по официальным данным, Саудовская Аравия 25 марта перехватила семь ракет, выпущенных по Эр-Рияду отрядами хуситов в Йемене.

    «ПРО нас не спасет»: в США забили тревогу из-за неработающей системы «Пэтриот»

    «Видеозаписи в социальных сетях действительно показывают, что саудовские пусковые установки «Пэтриот» производят пуски ракет-перехватчиков. Однако то, что демонстрируют эти видео, не увенчалось успехом. Одна противоракета взорвалась сразу после пуска, а другая развернулась в воздухе на 180 градусов и с ревом полетела в сторону Эр-Рияда, где и взорвалась при падении на землю», — опровергает официальные сообщения Льюис.

    По словам эксперта, сомнения вызывают и аналогичные заявления Эр-Рияда о якобы сбитых йеменских ракетах в ноябре и декабре 2017 года.

    «Нет никаких доказательств, что Саудовская Аравия во время конфликта с Йеменом перехватила хотя бы одну ракету хуситов. И в связи с этим возникает очень тревожный вопрос: а есть ли вообще какие-то основания считать, что комплекс «Пэтриот» работает?» — задается вопросом специалист.

    «ПРО нас не спасет»: в США забили тревогу из-за неработающей системы «Пэтриот»

    О том, что «Пэтриот» не выполняет заявленных функций также свидетельствуют результаты расследования американского комитета палаты представителей по надзору за деятельностью правительства. Рассмотрев опыт военных действий в Персидском заливе, эксперты пришли к выводу, что доказательств успешного применения комплекса «Пэтриот» в отношении запущенных Ираком ракет практически нет.  

    Как считает Льюис, заявляя о якобы успешном применении комплекса и перехватах ракет, США и Саудовская Аравия хотят продемонстрировать населению выполнение функций государства по его защите. Кроме того, такая иллюзия, по мнению эксперта, может в ряде случаев ослабить региональную напряженность.

    «Ложные утверждения о противоракетной обороне во время войны в Персидском заливе удержали Израиль от нанесения ответного удара по Ираку. Возможно, благодаря басне о том, что Эр-Рияд надежно защищен, легче игнорировать то обстоятельство, что иранские ставленники запускают иранские ракеты по столице Саудовской Аравии», — пишет Льюис.

    «ПРО нас не спасет»: в США забили тревогу из-за неработающей системы «Пэтриот»

    Тем не менее, создание подобных видимостей, в которые начинают верить и сами главы государств, не могут обеспечить безопасность и защитить граждан в ядерном веке.

    «У нас нет волшебной палочки, способной сбивать любые ракеты, нацеленные на Соединенные Штаты и их союзников. Единственное решение проблемы состоит в том, чтобы убедить страны вообще не создавать такое оружие. Если нам это не удастся, ПРО нас не спасет», — заключает Льюис.

    Напомним, ранее инцидент с ракетой Ми-104С американской системой «Пэтриот», «вернувшейся домой» в Эр-Рияд и ударившей по одному из жилых районов, прокомментировали в соцсетях, пошутив, что с такой обороной пропадает необходимость в наличии вражеских ракет.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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