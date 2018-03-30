И.о. главы Волоколамского района рассказал, как организована выдача масок и респираторов

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Москва, 30 марта. Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Московской области Андрей Вихарев рассказал, как организована выдача средств защиты местным жителям.

«Как мы и обещали, начали выдавать всему населению средства защиты. Люди подходят к нам в администрацию, мы на первом этаже при входе организовали пункт выдачи. Люди обращаются с паспортами, и то количество, которое необходимо, мы выдаем», — приводит комментарий Вихарева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По его словам, в течение ближайших дней необходимые средства защиты доставят в детсады и школы Волоколамского района. При необходимости привозить средства защиты будут прямо на дом, заверил Вихарев.

Напомним, ранее стали известно, что власти организовали выдачу масок и респираторов в Волоколамске из-за режима повышенной готовности. В настоящее время специалисты проводят мониторинг воздуха в районе каждые двадцать минут.

Отметим, ранее на мусорном полигоне в Волоколамском районе произошел выброс газов. Как напоминает «Ридус.ру», со вторника в Волоколамском районе работает мобильная бригада медиков, в состав которой входят врач ультразвуковой диагностики, врач-невролог и специалист-пульмонолог.

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