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«Носилки, срочно!»: появилось видео спасательной операции в Кемерово
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    «Носилки, срочно!»: появилось видео спасательной операции в Кемерово

    14:27  30 Марта 2018
    37785

    «Носилки, срочно!»: появилось видео спасательной операции в Кемерово

    Москва, 30 марта. Появились уникальные кадры спасательной операции в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где произошел сильный пожар.

    На видео можно заметить, как посетителей и персонал ТЦ эвакуируют с верхних этажей с помощью подъемника. Люди передвигаются очень медленно и неуверенно — на панику от пожара накладывается страх высоты.

    «Потихоньку, не спеши. Держись. Руки аккуратнее», — говорит один из пожарных.

    На следующих кадрах видно, как спасатели оказывают помощь надышавшемуся дымом мужчине, которого только что вытащили из здания. Чтобы он не отравился продуктами горения, на него надели специальный капюшон-самоспасатель, сообщает «Комсомольская правда».

    «Как самочувствие у вас? Нормально? Носилки, срочно!» — раздает распоряжения сотрудник МЧС.

    Напомним, что в результате пожара, который вспыхнул в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 64 человека, 41 из которых — дети. По одной из версий, пожар устроил подросток с зажигалкой, по другой — произошло замыкание проводки. Арендатор здания, охранник и сотрудник, устанавливающий сигнализация, которая в итоге не сработала, арестованы.

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    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #пожар #кемерово #спасатели #зимняя вишня
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