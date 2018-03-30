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Депутат Фокин о жесте Цивилева: Очень важно, когда власть извиняется и признает свои ошибки
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    Депутат Фокин о жесте Цивилева: Очень важно, когда власть извиняется и признает свои ошибки

    15:20  30 Марта 2018  /обновлено: 15:22  30 Марта 2018
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    Депутат Фокин о жесте Цивилева: Очень важно, когда власть извиняется и признает свои ошибки

    25 марта в Кемерове произошел крупный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», в огне погибли 64 человека, 41 из них — дети. Горем была убиты вся страна: родственники погибших и пострадавших, жители Кемерова и вообще все россияне.

    27 марта на центральной городской площади образовался стихийный митинг, люди были взбудоражены и взволнованы, поскольку в Интернете активно распространялись слухи о том, что в пожаре погибло гораздо больше людей, чем сообщали официальные ведомства.

    Один из участников акции Игорь Востриков, у которого в «Зимней вишне» погибли жена, сестра и трое маленьких детей, заявил о том, что власть относится к горожанам без должного уважения.

    На эту реплику неосторожно отреагировал вице-губернатор Сергей Цивилев.

    «Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?» — спросил Цивилев.

    Депутат Фокин о жесте Цивилева: Очень важно, когда власть извиняется и признает свои ошибки

    Справедливости ради стоит отметить, что чиновник был назначен на должность лишь 2 марта, а потому не имел большого опыта публичных выступлений. Кроме того, он, как и все присутствующие, переживал общее для всего города горе.

    Позже он осознал свою ошибку, прилюдно пообещал, что виновные в случившейся трагедии будут наказаны, после чего встал на колени.

    «Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощения», — искренне произнес он.

    Многие из присутствующих на митинге встретили решительный жест вице-губернатора аплодисментами.

    Депутат Госдумы, член комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Александр Фокин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей особо подчеркнул, что очень важно, когда представители власти признают свои ошибки, особенно публично.

    «Власть не только назначается, также она избирается народом. Тот же глава города Кемерово избран народом. Люди, которые вышли на этот митинг, были убиты горем, эмоции были раскалены до предела.

    Да, конечно, со стороны чиновников были ошибки. Но если человек нашел в себе силы извиниться и признать, что он виноват, сказать, что он понял свою ошибку, это нужно ценить. Потому что этот жест — демонстрация того, что этот человек вместе со всеми остальными людьми, он понимает, что необходимо делать в сложившейся ситуации. Все мы в этом мире несовершенны. Если бы мы все знали наперед и, как говорится в поговорке, знали, где необходимо подстелить солому, то, конечно, мы бы не совершали подобных ошибок. Если бы люди, которые сегодня находятся под стражей по этому делу, знали, что может произойти такая трагедия, наверняка они бы относились к своим обязанностям совершенно иначе.

    Поэтому, я считаю, очень важно, когда власть извиняется и признает свои ошибки», — заключил Александр Фокин.

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    Автор: Игорь Летов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #кемерово #происшествия #общество #цивилев #зимняя вишня #пожар в кемерово
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