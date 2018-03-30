Полиция проверяет видео жестокого избиения школьницы под Волгоградом

В закладки

Волгоград, 30 марта. Правоохранительные органы Волгоградской области проверяют опубликованное в Сети видео избиения школьницы в городе Ленинск.

Видеозапись появилась в Интернете в пятницу, 30 марта. На ее кадрах можно увидеть драку между двумя девочками-школьницами в Ленинске.

По предварительной информации, конфликт произошел из-за общего знакомого, к которому обе девочки неравнодушны. Источники СМИ утверждают, что девочка, которая стала жертвой нападения ровесницы, периодически названивала ему по телефону.

Региональные правоохранительные органы отреагировали на этот ролик в Сети и на данный момент проводят проверку видеозаписи.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.