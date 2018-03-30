Во Владивостоке появится резиденция бога Нептуна

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Владивосток, 30 марта. В административном центре Приморского края может появиться бренд «Владивосток — резиденция Нептуна» и резиденция древнеримского бога морей. Кроме того, рассматривается вариант установки скульптуры на острове Скрыплева в заливе Петра Великого.

«Идея мэра Виталия Веркеенко направлена на развитие туризма в городе, — сообщил журналистам представитель администрации города. — Развитие туристической отрасли способно улучшить качество жизни горожан. Заявку на регистрацию бренда подадут в Роспатент», передает РИА Новости.

По мнению мэра Владивостока Виталия Варкеенко, резиденция станет еще одной точкой притяжения туристов. По его словам, он уже провел предварительные переговоры с туристическими компаниями и получил понимание и поддержку этого проекта, передает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что памятник великому писателю Антону Павловичу Чехову появится во Владивостоке в Чеховском сквере (Набережная, 10).

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