Лукашенко рассказал, зачем хочет встретиться с Путиным после инаугурации

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Минск, 30 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным после его инаугурации для обсуждения ситуации с поставками белорусских продуктов в Россию. Он также посоветовал искать альтернативные рынки.

«Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом (России — прим. ред. ФАН) после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы. Надо определяться», — цитирует слова Лукашенко пресс-служба белорусского лидера.

Он также отметил, что «нельзя сидеть все время на одном месте».

Лукашенко напомнил, что недавно в Россию завезли сухое молоко из Новой Зеландии.

«Они завезли, кто-то откаты получил за это сухое молоко из Новой Зеландии. Во-первых, что привезли, чем народ кормят? Но это их проблема», — добавил глава республики.

Белоруссия должна видеть свои интересы, которые не противоречат интересам россиян. Лукашенко также заверил, что белорусские поставщики не везет ничего плохого в РФ.

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