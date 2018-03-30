«Нафтогаз» оценил убытки Украины после запуска «Северного потока-2»

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Киев, 30 марта. Ежегодные экономические потери Украины в результате запуска российского газопровода «Северный поток - 2» могут составить три миллиарда долларов. Об этом заявил коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Речь идет о больших деньгах, а это примерно три миллиарда долларов и соответственно 3% ВВП Украины… Речь идет о том, что Украина сейчас должна настойчиво отстаивать свои интересы, прежде всего экономические интересы», — сказал Витренко.

Он также добавил, что Украина работает над вопросом о сохранении транзит газа в ЕС, отметив, что в ближайшее время ожидается решение Совета Европы, которое якобы может повлиять на строительство «Северного потока - 2».

Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Украина, Польша, Дания и страны Балтии выступают против строительства «Северного потока - 2», утверждая, что российский газопровод якобы увеличит зависимость Евросоюза от «Газпрома». При этом власти США заявляют, что «Северный поток - 2» «может подорвать независимость Украины».

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