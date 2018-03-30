Президент Приднестровья: Наши граждане видят свое будущее с Россией

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Приднестровье добивается международного признания, но при этом видит себя в России. На прошедших недавно выборах президента РФ почти 100% избирателей республики отдали свой голос за действующего лидера России. Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

— Как вы видите будущее Приднестровской Молдавской Республики — в качестве независимого государства, в составе России, или возможен другой вариант?

— 17 сентября 2006 года в Приднестровской Молдавской Республики состоялся седьмой общенародный референдум. Тогда наши граждане поддержали курс на независимость республики и последующее свободное вхождение Приднестровья в состав Российской Федерации. «За» высказались более 97% приднестровцев. Подчеркиваю, они высказались за независимость и за то, чтобы быть вместе с Россией, не с Молдавией. На основании нашей Конституции мы можем говорить только о независимом государстве — Приднестровской Молдавской Республике. Мы уже не боремся за независимость, так как уже достигли ее. Мы добиваемся международного признания Приднестровья.

Прошло больше десяти лет, но и сегодня наши граждане видят свое будущее вместе с Россией и только с ней. А результаты прошедших выборов президента РФ в Приднестровье — еще одно тому подтверждение. Ну, а президент ПМР является проводником воли народа и прилагает максимум усилий для претворения в жизнь этой воли. Почему наш выбор связан с Россией? Потому, что в его основе лежит общая история, культура, традиции, фундамент которых — внутренний дух нашего народа. Мы толерантны на основании наших многовековых традиций дружбы народов.

Наши соседи избрали иной путь — путь построения национальных, «титульных» государств. Это тупиковый вектор развития. А вот в России, где проживают представители около 200 национальностей, как и у нас, эта «титульность» отсутствует. Естественно, что мы стремимся к тому, кто нам близок по духу, кто интернационален, как и мы. Вот в чем заложен смысл нашего желания быть с Россией. А в соседней Молдове все-таки избран вектор на Румынию. Это факт. Их за 25 лет научили думать на румынском языке, понимать и принимать румынскую историю как свою. Это их выбор, и мы его уважаем.

— Какие главные последствия — негативные или позитивные, на ваш взгляд, того, что ПМР до сих пор находится в «подвешенном» состоянии по сути замороженного на много лет военного конфликта?

— У каждой монеты две стороны. Провозгласив республику в 1990 году и отстояв ее независимость в войне 1992 года, мы тем самым защитили русских, украинцев, евреев, гагаузов, болгар и граждан других национальностей от превращения в «людей второго сорта», от оголтелого и воинствующего румынского национализма. Сегодня в Приднестровье три официальных языка — молдавский, русский и украинский, что отражает национальный состав населения страны.

Причем замечу, что молдавский язык сохранен на исконной кириллической графике. У нас он не подвергся румынизации, как в соседней Молдове. То есть были созданы все условия для жизни в многонациональном государстве, где никто тебя не делит по этнической принадлежности, где не существует понятия «национальных меньшинств». Плюсов много. Есть и негативные моменты, но хотел бы подчеркнуть, что их первопричина — не провозглашение Приднестровьем своего государства, а слепое нежелание Республики Молдова признать право приднестровского народа на самоопределение и неумение вести с нами цивилизованный диалог.

Знаете, мы недавно подсчитали, сколько мы потеряли от разного рода блокад, экономических и политических ограничений ввиду недружественной политики Молдовы? Потери капитала, инвестиций, имиджевый ущерб… Цифры колоссальные.

— Возможно ли, как вам кажется, при каких бы то ни было обстоятельствах, возобновление конфликта?

— Скажу прямо, пока на приднестровской земле стоит русский солдат-миротворец, а под эгидой России осуществляется самая успешная и бескровная миротворческая операция, наверное, единственная за всю мировую историю, вооруженный конфликт исключен. Однако почти еженедельно из уст политиков Молдовы приходится слышать требования о выводе российских войск из Приднестровья, заявления о «нейтральной Молдове». Что показательно: и президент Додон, и парламент, и Конституционный суд Молдовы в вопросе вывода российских военнослужащих солидарны. Эти заявления не добавляют позитива в молдово-приднестровский диалог.

В этой связи я разделяю позицию замминистра иностранных дел России Григория Борисовича Карасина, который в рамках недавнего рабочего визита в Приднестровье сказал, что все заявления и резолюции с призывом вывести российских военных из Приднестровья являются не более чем упражнениями в дипломатическом искусстве. Все должно решаться в существующих международных форматах, путем диалога Тирасполя и Кишинева. Излишняя острота в этих и без того сложных вопросах не только не нужна, но и опасна.

— Должна ли как-то измениться ситуация с российскими миротворцами в Приднестровье? Их статус, количество, сам факт их нахождения?

— С 2014 года военнослужащие России могут попасть в Приднестровье для несения службы только через аэропорт Кишинева, где регулярно подвергаются задержаниям и депортации. Эта ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Во-первых, необходимо соблюдать определенные правила ротации миротворческого контингента, а, во-вторых, этими действиями Молдова сама же себе противоречит, в очередной раз. Напомню, миротворческая операция на Днестре осуществляется на основе соглашения «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта…», подписанного президентом РФ Борисом Ельциным и президентом Молдовы Мирчей Снегуром 21 июля 1992 года в Москве в присутствии делегации ПМР.

Для поддержания мира и безопасности созданы трехсторонние миротворческие силы, в которые вошли подразделения вооруженных сил России, Молдовы и ПМР. Сегодня, согласно достигнутым ранее договоренностям, это примерно до 500 военнослужащих с каждой стороны и 10 военных наблюдателей от Украины. Координацию миротворческой операции осуществляет Объединенная Контрольная Комиссия.

Официально молдавская сторона не отказывается от участия в работе миротворческого формата, однако препятствует его нормальному функционированию. Эта противоречивая двоякая позиция не может не вызывать опасений, как и постоянные нападки в адрес российских военных со стороны политиков и экспертов из Кишинева.

— Как вы оцениваете деятельность Игоря Додона?

— Оценку деятельности президента Молдавии вправе дать только молдавский народ. Мы встречались несколько раз и в Приднестровье и в Молдавии, обсуждали проблемы, но решали их уже с руководством молдавского правительства. По Конституции, Республика Молдова — парламентская республика, полномочия президента страны, если анализировать реалии дня, больше номинальные. Но хотел бы обратить внимание на заявления президента Молдавии как политика. За прошедший год господин Додон несколько раз менял свою позицию по Приднестровью. Вначале он говорил о федерации, потом об автономии, потом о специальном статусе. Даже при том, что мы не ведем диалог по политическим вопросам, такие метания моего молдавского визави свидетельствуют о непоследовательности его позиции.

— Что значит для Приднестровья приход к власти на Украине Порошенко? В экономическом и политическом смысле.

— Мы за добрососедские отношения с Украиной и ее руководством. Вообще для Приднестровья Украина — тема чувствительная. Это страна-гарант в урегулировании молдово-приднестровского конфликта, страна-посредник в формате «5+2», страна-наблюдатель в Объединенной Контрольной Комиссии. Во время войны 1992 года именно на Украину устремились беженцы из Приднестровья. Тогда нам помогали украинцы.

Сегодня, к сожалению, все иначе. Но мы на пути выстраивания нормальных добрососедских отношений с Украиной. Народ Украины — братский для нас, и я уверен, что в будущем все наладится.

— Сколько в Приднестровье граждан Росии? И, если можно говорить об их значительном проценте, на что это влияет?

— Приднестровье — это государство, где проживает больше всего россиян, территориально оторванных от Российской Федерации. А учитывая количество проживающих в ПМР соотечественников, мечтающих о получении российского гражданства, показатели могли бы быть еще выше. На что это влияет? В том числе и благодаря такому количеству российских граждан мы можем участвовать в проектах, реализуемых Россией. Например, социальные программы по строительству и оснащению оборудованием наших учреждений социальной сферы — я говорю, в частности, о проектах АНО «Евразийская интеграция». Сегодня мы нацелены на то, чтобы граждане России, проживающие в ПМР, смогли не только получать «Материнский капитал», но и использовать его именно в Приднестровье. Есть целый ряд других инициатив. Рассчитываю, что их удастся реализовать в ближайшем будущем.

— Только что прошли выборы президента РФ. Что означает для Приднестровья избрание Владимира Путина президентом России на новый срок?

— Для меня особенно важен показатель явки в ПМР. У нас проголосовали порядка 74 тысяч избирателей. За Владимира Владимировича отдано 96,4% голосов избирателей. Это большой кредит доверия. И надежда. Как я говорил, в Приднестровье выборы президента РФ — это маленький референдум. Приднестровцы таким образом выражают РФ благодарность за неравнодушие и поддержку, в первую очередь, миротворческую. Ведь что такое Россия для каждого приднестровца? Это цивилизационный центр, с которым наши граждане связывают свои надежды на свободное и мирное развитие. Народ Приднестровья безмерно благодарен России за мир на нашей земле, за усилия, которые прилагает Россия для обеспечения безопасности и социальной защиты наших граждан.

Я уверен, что под руководством человека и лидера с таким жизненным опытом, как у Владимира Путина, Россия продолжит укрепление своих позиций путем проведения самостоятельной экономической и международной политики.

Недавно я принимал участие в работе организованного Фондом «Русский мир» Международного форума «Вместе с Россией» и там сказал следующее, это очень важный момент: «Мы не изменяем самим себе. В своем государстве, в Приднестровье, мы видим Россию. Очень хотелось бы, чтобы и Россия всегда видела в Приднестровье саму себя». Вот чего приднестровцы ждут от России.

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