Посол Германии в России рассказал об итогах встречи в МИД РФ

В закладки

Москва, 30 марта. Германия остается открытой к диалогу с Россией, но ждет от правительства РФ ясности по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Об этом заявил журналистам посол ФРГ в Москве Рюдигер фон Фрич после посещения министерства иностранных дел России. По словам немецкого дипломата, в интересах российского правительства — сделать все возможное, чтобы внести «ясность, прозрачность и дать ответы на все поставленные вопросы» в связи с инцидентом в Солсбери.

Напомним, ранее сообщалось, что посол Великобритании в России Лори Бристоу в пятницу прибыл в МИД РФ. Также в пятницу в министерство прибыли его коллеги из ФРГ и Франции.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Лондон обвиняет в этом Россию, несмотря на то, что не имеет доказательств. Ранее 16 стран приняли решение о высылке российских дипломатов из государств в связи с этим инцидентом.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.