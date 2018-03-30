Давно пора прозреть: в Киеве призвали политиков не обещать возвращение Крыма

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Киев, 30 марта. Украинский медиамагнат Дмитрий Гордон призвал политиков не обещать возвращение Крыма, а признать очевидное — Крым никогда не вернется в состав Украины.

Украинским политикам давно пора прозреть и перестать обещать о возвращение Крыма, считает бывший депутат горсовета Киева Дмитрий Гордон. Об этом он заявил в эфире телеканала «112».

«Давайте уже, уважаемые и неуважаемые политики, перестаньте говорить «мы вернем Крым». Вы его в обозримом будущем, не вернете ни за что. Крым Путин не отдаст – это железно», – сказал Дмитрий Гордон.

Крым вошел в состав РФ после народного референдума в марте 2014 года. Голосование прошло согласно международному законодательству. Вопрос о статусе полуострова президент Владимир Путины считает давно закрытым.

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