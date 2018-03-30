Певец Осин экстренно госпитализирован в Москве

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Москва, 30 марта. Известный российский певец Евгений Осин был экстренно госпитализирован в Москве в пятницу, 30 марта.

Данную информацию подтвердил директор музыканта. Как сообщил источник Федеральному агентству новостей, директор певца сам привез Евгения Осина в больницу. По его словам «для профилактики».

Ранее РЕН ТВ сообщил, что Евгений Осин был доставлен в медицинское учреждение из-за серьезных проблем со здоровьем, которые связаны со злоупотреблением спиртным. Отмечается, что у музыканта давно есть проблемы с алкоголем, он проходил курс реабилитации.

Российский певец Евгений Осин был участником нескольких музыкальных коллективах, в том числе «Альянс», «Браво». Наиболее популярными песнями у музыканта считают «Первый лед», «Таня плюс Володя», «Качка», «Плачет девушка в автомате».

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