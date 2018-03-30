«На пороге прорыва»: Россия сближается с Мадагаскаром на фоне разрыва с Западом

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Москва, 30 марта. Российские власти взяли курс на сближение с Мадагаскаром на фоне охлаждения отношений с западными странами. Об этом в пятницу заявил заведующий Центром исследования российско-африканских отношений РАН Евгений Корендясов.

По его словам, Мадагаскар представляет интерес в первую очередь для российского бизнеса, поскольку страна сделала все, чтобы создать максимально комфортные условия для иностранных инвестиций. Для нерезидента убрали все бюрократические преграды, кроме того, Мадагаскар является участников более десятка международных договоров, которые гарантируют сохранность иностранного капитала.

Как утверждает Корендясов, в настоящее время Россия пытается укрепить отношения с Мадагаскаром и другими африканскими регионами.

«Развитие отношений со странами Африки, которые традиционно относятся к нам дружественно, весьма перспективно. Мы находимся на пороге значительного качественного прорыва в развитии торгово-экономического сотрудничества с этим регионом», — пояснил эксперт изданию «Экономика сегодня».

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