Папа Римский опроверг существование ада

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Ватикан, 30 марта. Папа Римский Франциск заявил, что ада не существует, сообщает газета La Republica.

«Те, кто покаялся, получают от Бога прощение (...). Те же, кто не покаялся, не могут получить прощение (грехов — прим. ред. ФАН) и просто исчезают. Ада не существует, существует лишь исчезновение грешных душ», — заявил понтифик в ходе беседы с журналистом-атеистом Эудженио Скальфари.

После публикации материала Ватикан сделал заявление, что папа Римский такого не говорил и не давал разрешения на интервью. На самом деле это не цитата понтифика, а высказывание, которое сформировал сам журналист, пояснили представители Папы.

Отметим, что отрицание существования ада противоречит католической догме, поскольку ад упоминается в Библии.

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