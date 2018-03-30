Ответ России: иностранные послы один за другим отправляются на ковер в МИД РФ

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Москва, 30 марта. Послы иностранных стран, которые предприняли недружественные действия в отношении РФ в связи с так называемым «делом Скрипаля», в пятницу вызваны в министерство иностранных дел России.

Как сообщается в заявлении, появившемся на сайте российского внешнеполитического ведомства, представителям иностранных дипмиссий будут вручены ноты протеста, их также ознакомят с ответными мерами Москвы в связи с ситуацией.

Отметим, что послы европейских стран прибывают к зданию МИД РФ друг за другом. Как только здание на Смолнеской-Сенной площади столицы покинул посол ФРГ, на ковер в МИД отравился представитель британский посол.

Напомним, многие европейские страны и США ранее присоединились к антироссийской кампании, инициированной Великобританией, в связи с так называемым «делом Скрипаля», расследованием предполагаемого отравления на территории Соединенного королевства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В Москве заверили, что ответные меры в связи с недружественными действиями западных стран не заставят себя ждать. В пятницу в Петербурге закрывают американское посольство.

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