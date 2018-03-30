На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

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В столице проходит Международная выставка катеров и яхт «Moscow Boat show». Главное событие года для представителей яхтенного бизнеса, профессионалов отрасли и многочисленных любителей водного спорта объединило более 200 производителей из России и 13 стран.

На площади в 18 тысяч кв. метров расположились моторные и парусные яхты, катера, электролодки, моторы, комплектующие, дайвинг-оборудование, снаряжение и прочие составляющие мира водомоторной техники. Посетители изучают новинки и консультируются с производителями.

Шведский производитель судовых и промышленных двигателей впервые демонстрирует публике колонку с тянущими винтами. С помощью них, по словам российского представителя зарубежной компании Всеволода Гаврилова, можно приспособить катер для вейкбординга.

«Тянущие винты позволяют вдавливать корму лодки в воду и создавать ту самую волну, на которой потом можно будет кататься. Благодаря этой колонке, мы сделаем данный вид спорта более доступным. Я думаю, что удорожание катера будет примерно на 5%», — считает Гаврилов.

Пока взрослые присматривают серьезную технику, маленькие посетители пробуют себя в sup серфинге и учатся в бассейне плавать стоя с веслом.

Продукция российских компаний не уступает зарубежным аналогам. А кое-где и превосходит по характеристикам и дизайну. Один из участников выставки представляет модернизированный катер с подвесным мотором. Уникальная машина весит всего 1 тонну 300 килограмм.

«Вы можете его транспортировать по дорогам России в любой конец, и даже легким джипом вы его можете, как опустить в воду, так и вытащить из реки. Я бы конечно, в первую очередь, позиционировал этот катер, может быть, даже, для спецслужб, потому что по скоростным параметрам аналогов ему нет. Он развивает около 110 км/час на 300-сильном двигателе», — утверждает представитель российской компании Павел Куликовский.

Десятиметровый красавец-катер с неповторимым дизайном собирает на себе восторженные взгляды посетителей. Дерзкие прямые линии, обратный форштевень и широкий кокпит для вечеринок так и манят бросить все и уплыть подальше от городской суеты.

«Это не та лодка, на которой вы будете ходить с семьей, отдыхать, где-то там рыбачить с друзьями, это абсолютно не тот формат. Здесь должна громко играть музыка, холодильник с какими-то прохладительными напитками. Все сделано для того, чтобы получать удовольствие! — отмечает главный конструктор чудо-техники Кирилл Слепов. — Эта лодка произведена для данной выставки. Мы надеемся, что она останется в России, хотя есть вариант, что уедет в Германию. В январе мы выступали на выставке в Дюссельдорфе, и спрос на эту лодку был очень большой».

По словам специалистов, производство маломерных судов растет по всей стране. Все началось в 2014 году, когда из-за обвала рубля импортеры практически ушли с рынка и открыли дорогу отечественным производителям.

«Стало развиваться очень сильно алюминиевое производство, хорошо развивается стеклопластиковое тоже. Мы замещаем импорт. Это и есть то самое, настоящее импортозамещение», – пояснил в интервью корреспонденту ФАН-ТВ генеральный директор еще одной российской компании Михаил Клопоух.

«Лодка позади нас – это лодка для профессиональной спиннинговой рыбалки. Мы сделали ее для конкуренции, в первую очередь, наверное, с американскими производителями, – объясняет директор компании из Санкт-Петербурга Антон Кожинов. — Мы достаточно много лодок продаем на экспорт, поэтому они за рубежом пользуются спросом. Пока идет речь о десятках, в будущем, я думаю, будут сотни. Мы покупаем сырье импортное, но производство у нас полностью здесь. Если, например, с автомобильной индустрией сравнивать, на мой взгляд, уровень производства лодок у нас в России выше».

Пока яхтенная индустрия в России развивается. Если стране удастся разработать единое законодательство и развить инфраструктуру, отечественный яхтинг сможет превратиться в устойчивую отрасль производства. Тогда стереотипы о том, что яхтинг — прерогатива олигархов и спортсменов — останутся в прошлом.

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