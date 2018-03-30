«А обед по расписанию»: сотрудники дипмиссии США в Петербурге заказали 21 пиццу

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Санкт-Петербург, 30 марта. Сотрудники генконсульства США в Петербурге решили прервать собственное выселение и заказали пиццу, передает корреспондент ФАН с места событий. В здание дипмиссии 21 коробку с национальным итальянским блюдом завозили на тележке.

Как сообщалось ранее, сегодня сотрудники американского генконсульства покидают здание на Фурштатской улице. Выселение стало ответной меры Москвы на антироссийские действия Вашингтона в связи с так называемым «делом Скрипаля».

Сотрудники выносят вещи в пакетах из «Пятерочки», хозяйственных сумках и черных мешках. Немногочисленные прохожие одобрительно кивают: «Ну, ехайте!». В целом особого интереса к происходящему петербуржцы не проявляют, лишь один мужчина кинул в сторону здания стакан с кофе, однако оперативно был задержан дежурящей рядом полицией.

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