Украинский суд вызвал на заседание погибшего комбата ДНР «Гиви»

В закладки

Москва, 30 марта. Украинский суд вызвал на заседание погибшего командира батальона «Сомали» Донецкой народной республики Михаила Толстых с позывным «Гиви».

Судебная повестка была опубликована в официальной правительственной газете «Урядовий кур'єр». Кроме того, в повестке перечислены статьи уголовного кодекса Украины, по которым обвиняется Михаил Толстых.

«Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вызывает обвиняемого Толстых Михаила Сергеевича на подготовительное судебное заседание, которое назначено на 5 апреля 2018 года на 9.00», — говорится в сообщении.

Напомним, 8 февраля 2017 года Михаил Толстых погиб в собственном кабинете в результате выстрела из реактивного пехотного огнемета «Шмель». По данным следственных органов ДНР, убийство Михаила Толстых является диверсией, которая была организована украинскими силовиками. «Гиви» принимал активное участие в обороне Славянска, а также в боях за Иловайск и Донецкий аэропорт. В 2016 году ему было присвоено звание полковника ДНР.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.