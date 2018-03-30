Показал настоящее нутро: политолог ответил на слова Навального об «идиотском трауре»

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Скандальный видеоблогер Алексей Навальный назвал объявленный после пожара в Кемерове траур «идиотским». Фраза прозвучала в одном из выпусков его передачи на YouTube-канале.

Ролик был посвящен пожару в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека. Во время своих рассуждений на тему того, стоило ли федеральному центру объявлять общенациональный траур или же можно обойтись региональным, Навальный заявил, что «сейчас не снят губернатор Тулеев из-за этого же идиотского траура, из-за этой же идиотской ситуации». Цинизма ситуации добавил стоящий на столе стаканчик с кофе, на котором было написано «Кемерово, мы с вами».

Независимый политическим аналитик, главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что Навальный пытается набрать политические очки.

«Он пытается использовать эту ситуацию для того, чтобы показать, какая власть ужасная, а он такой весь сердечный, любит народ, сопереживает ему и т.д. Но дело то в том, что одними из первых, именно его координаты штаба в Кемерово, начали распространять информацию о более чем 300 погибших. Они также заявляли, о том, что Путин на самом деле не прилетит, что он не собирается прерывать поездку в Катар, чтобы посетить Кемерово. И самое страшное — они с утра во вторник сообщали, что приезжают полицейские из других регионов, которым отдано распоряжение применять огнестрельное оружие против митингующих. Это факт, потому что все их твиты есть, они их не потерли», — поясняет ситуацию политолог.

Твит главы «штаба» Навального в Новокузнецке Антона Волошина:

Есть инфа, что в Новокузнецк привезли больше 100 тел. Мой друг подтверждает: у морга по улице Сеченова был какой-то движ. — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) March 27, 2018

Политический эксперт уверен, что для одиозного блогера любая трагедия в России — это возможность приобрести новых сторонников, которых настолько потрясла гибель детей, что они на эмоциях могут попасть под влияние Навального.

«Проблема видеоблогера в том, что как политик он находится на уровне ясельной группы детского сада и его настоящая сущность, его настоящее мнение о трагедии проявляется в таких мелочах как надпись «Кемерово, мы с вами» на чашке кофе, показанная в эфире и проскальзывание слов типа «Идиотский траур». Да, он понимает, что таких слов нельзя произносить в контексте трагедии, но на уровне подсознания, проговаривая не написанный, а рассказанный на эмоциях текст, у него проскальзывают такие штуки», — продолжает Осташко.

По словам собеседника ФАН, сразу же после трагедии «Навальный показал настоящее нутро».

«Вот давайте начистоту — даже украинские националисты, которые в соцсетях пишут, что «сгорела та вата, которая выбрала себе Путина», они более честные, чем те оппозиционеры, которые пытаются делать скорбные лица, но на самом деле еле сдерживают улыбку. Последние пытаются сопереживать, потому что понимают, что это может им принести политические очки. Но в своих, блин, «программах» они пишут, что бизнес нужно вообще освободить от проверок, что пожарные не должны ходить и кошмарить бизнес. Они предлагают убрать из уголовной ответственности нарушения, связанные с правилами пожарной безопасности. Они за это ратуют и говорят, что власть виновата», — говорит эксперт.

Но, к сожалению, видеоблогеру нельзя объяснить, что так делать нельзя. Этот человек, по мнению политического аналитика, заперт в своем мире, где он всегда и во всем прав. На каждый его проступок есть оправдание, объяснение.

«Говорить нужно тем людям, которые идут за ними, которых еще можно спасти. Вот им надо сказать — обращайте внимание на мелочи, на риторику. Случайности не случайны, и если человек говорит «идиотский траур» — то грош цена всем его словам соболезнования и сопереживания, которые пишут ему спичрайтеры, но в которые он сам не верит. Вот это нужно пожелать всем нашим гражданам — смотрите на мелочи, в них проявляется настоящая суть человека», — добавил Осташко.

Вспомнил политолог и про Павла Грудинина, команда которого в социальных сетях также распространяла недостоверную информацию о количестве погибших при пожаре. Дезинформация привела к панике и недоверию к данным специалистов из МЧС, которые работали на месте.

«И Грудинин, и Собчак будут использовать в своих политическим интересах эту ситуацию, им нужно показать, что это трагедия не конкретного торгового центра, не конкретного города, не конкретного региона. Это, по их мнению, системная проблема, неспособность власти защитить население станы. Но даже в Грудининских выступлениях, в выступлениях Собчак — я не видел того цинизма, который демонстрирует Навальный. Да, они сообщали о больших жертвах, но там хотя бы были искренние сопереживания», — заключил эксперт.

Напомним, пожар в кемеровском торговом комплексе «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Очаг возгорания возник на детской площадке, и огонь стремительно распространился по зданию. Трагедия унесла жизни 64 человек, среди которых 41 ребенок.

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