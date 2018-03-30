Tesla отзовет более 100 тысяч автомобилей Model S для замены деталей

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Москва, 30 марта. Около 123 тысяч автомобилей Model S отзовут для замены деталей гидроусилителя рулевого управления. Соответствующее заявление сделала американская компания по производству электромобилей Tesla.

Американская компания сообщила об отзыве седанов Model S в четверг, 29 марта. Как стало известно, отзыв автомобилей связан с тем, что в седанах, выпущенных до апреля 2016 года, необходимо заменить болты гидроусилителя, которые подвержены «чрезмерной коррозей». Это происходит из-за того, что дороги посыпают противогололедным реагентом, в котором содержится определенный тип соли, что и приводит к коррозии.

Названная в честь известного физика Николы Теслы компания была основана в 2003 году. Tesla занимается не только производством электромобилей, но и создает решения для хранения электрической энергии.

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