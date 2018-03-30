Глава МЧС поручил провести дополнительную проверку сгоревшего ТЦ в Кемерово

В закладки

Москва, 30 марта. Глава МЧС РФ Владимир Пучков поручил провести дополнительную проверку сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя вишня», говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.

Оставшиеся после пожара конструкции кемеровского ТЦ подлежат сносу, сказал министр Владимира Пучков на селекторном совещании. Он поручил провести дополнительную проверку и составит необходимые и акты по «Зимней вишне».

Пучков также заявил о снятии режима ЧС федерального значения. Пр его словам, здание передали городским властям, охрана на объекте сохраняется Все поисковые работы и разбор завалов завершены.

Крупный пожар произошел 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Очевидцы трагедии продолжают рассказывать о произошедшем. Ранее сообщалось, как три жительницы Кемерово помогли выбраться из огня 10 детям.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.