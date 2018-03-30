Логотип к 100-летию Кемерово с языками пламени изменят после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

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Кемерово, 30 марта. Администрация Кемерово после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который произошел 25 марта, поддержала предложение жителей изменить утвержденный ранее логотип к 100-летнему юбилею города.

Об этом рассказали в городской администрации. Отмечается, что на логотипе возраст населенного пункта указан цифрами, которые обозначены в виде языков пламени. После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» горожане в Сети начали обсуждать уместность логотипа. Большинство горожан сошлись во мнении, что эмблему надо изменить.

Как пояснили в администрации, по этому вопросу стартовал опрос общественного мнения. Как пишет РИА Новости, также сейчас в городе решают вопрос, что будет организовано на месте сгоревшего ТЦ. Напомним, Кемерово исполнится 100 лет 12 июня 2018 года. В минувшее воскресенье в Кемерово загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Погибли 64 человека, около 80 пострадали. Среди жертв пожара 41 ребенок.

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