Чайка поручил за месяц проверить все ТЦ России

В закладки

Москва, 30 марта. Генеральный прокурор Юрий Чайка надеется, что все торговые центры в России будут проверены в течение месяца после трагедии, произошедшей в Кемерово. Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, генпрокурор заявил об этом в ходе совещания в Екатеринбурге.

Как стало известно, Чайка заявил, что в определенные субъекты для координации действий региональных прокуратур направлены представители центрального аппарата. Кроме того, генпрокурор напомнил о своем поручении прокурорам на местах проверить все торговые центры в стране.

«Генпрокурор России рассчитывает на то, что в течение месяца эта работа будет завершена», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на совещании в Новоогареве распорядился провести масштабную проверку всех торговых центров в стране, чтобы не допустить повторения кемеровской трагедии.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, из них более 40 – дети. Еще 79 человек пострадали.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.