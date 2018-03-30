Чехия экстрадировала россиянина Никулина в США

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Прага, 30 марта. Власти Чехии экстрадировали в США гражданина РФ Евгения Никулина. Высылка состоялась в ночь с 29 на 30 марта.

Сообщение об экстрадиции «хакера» распространило агентство Reuters. Отметим, что запрос на выдачу Никулина чешской стороне направляла и Россия.

Никулину инкриминируют кражу более 100 тыс. рублей из электронных кошельков в 2009 году. Больше года гражданин РФ в тюрьме «Панкрац» в Праге. Президент Чехии Милош Земан рекомендовал Минюсту страны выдать Никулина РФ, а не США.

Напомним, Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФБР в октябре 2016 года. Его обвиняют в причастности к хакерским атакам на сайты нескольких крупных компаний США в 2012 году. Сам Никулин заявляет, что его принуждают лжесвидетельствовать и дать признания во вмешательстве в американские выборы.

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