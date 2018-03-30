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Клинцевич: России нельзя угрожать — история это давно доказала
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    Клинцевич: России нельзя угрожать — история это давно доказала

    13:51  30 Марта 2018
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    Франц Клинцевич: России нельзя угрожать — история это давно доказала

    Россия проводит оборонительную военную доктрину и поэтому не будет участвовать в гонке вооружений. Об этом, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что «США готовы одержать победу в гонке вооружений», заявил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей сенатор Франц Клинцевич.

    «У Трампа шансов нет! — уверен член Совета Федерации. — По одной простой причине — мы не будем участвовать ни в какой гонке вооружений. То, что у  нас есть, им не сделать в ближайшее время, а то, что будет,— вообще не догнать. При этом у нас нет переизбытка вооружений. Того, что у нас есть, достаточно, чтобы обеспечить безопасность».

    Что же касается подходов России, то, по словам Клинцевича, «мы не участвуем в количественных параметрах, как это раньше было в советские времена. Наши вооружения надежны, они обеспечивают безопасность нашей страны и могут дать адекватный ответ на любую агрессию, направленную против Российской Федерации».

    «Все остальное — от лукавого. У США годовой военный бюджет — 700 миллиардов, и еще столько же решили добавить на новые вооружения и, как они это называют, на «остановку России в ее агрессивных сущностях. Ужас! — смеется Клинцевич. — Это коммерческая ситуация, весь их  политистеблишмент вместе с оборонным комплексом зарабатывает деньги на налогоплательщиках, и не более того».

    Вместе с тем, по мнению сенатора, «все это очень опасно», поскольку «переизбыток оружия может привести к его применению.

    «Это очень плохо, но пока они занимаются тем, что вооружаются и создают военные конфликты по всему миру. Все это у них получается, пока они имеют дело со странами, которые не могут адекватно им ответить», — заключает сенатор.

    Франц Клинцевич уверен, что с Россией «подобные подходы невозможны».

    «России нельзя угрожать, с Россией нельзя воевать.  С Россией можно только договариваться. История это давно доказала», — заключает сенатор.   

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    Автор: Наталья Макеева
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