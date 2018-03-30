Защитник сборной России: К старту ЧМ-2018 будем готовы полностью

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Москва, 30 марта. Защитник сборной России и московского «Динамо» Константин Рауш выразил уверенность, что национальная команда подойдет к старту первого в истории страны домашнего чемпионата мира полностью готовой.

«Для нашей команды это был очень полезный тренировочный сбор. После матчей с такими оппонентами (Бразилией и Францией — прим. ФАН) мы сами становимся сильнее. Опыт, который мы получили в этих встречах, должен помочь нам в дальнейшем», — рассказал Рауш в интервью «Известиям» о подготовке к главному футбольную турниру.

Он отметил, что недавних соперников сборной России едва ли можно сравнить с командами, попавшими в одну группу с командой Черчесова на чемпионате мира.

«Сложно так оценивать. У всех команд разный уровень — нужно отдельно готовиться к каждому оппоненту. Могу сказать, что Бразилия и Франция — это команды высочайшего уровня…» — сказал защитник.

Рауш также заявил, что не сомневается в том, что к первому матчу мундиаля, который состоится 14 июня, национальная команда подойдет во всеоружии.

«Это наша работа, мы продолжаем подготовку. Уверен, к чемпионату мы будем полностью готовы», — подчеркнул футболист.

Рауш признался, что попадание в состав сборной на чемпионате мира станет для него «самым большим счастьем в жизни».

Напомним, матч-открытия чемпионата мира по футболу в России состоится 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве. В этот день подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Саудовской Аравии. Два других соперника российской национальной сборной на групповом этапе турнира — команды Египта и Уругвая.

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