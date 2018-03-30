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Пожар в Кемерово: хоккеист всю ночь развозил родственников пострадавших по больницам
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    Пожар в Кемерово: хоккеист всю ночь развозил родственников пострадавших по больницам

    13:43  30 Марта 2018
    1941

    Пожар в Кемерово: хоккеист всю ночь развозил родственников пострадавших по больницам

    Москва, 30 марта. Хоккеист команды «Кузбасс» Максим Семенов рассказал, как во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» всю ночь развозил по больницам родственников пострадавших и погибших.

    По словам Семенова, о пожаре в торговом центре ему сообщила жена. В это время спортсмен находился на тренировке и сначала не придал большого значения происходящему. К «Зимней вишне» он подъехал спустя полтора часа, когда «уже творилась настоящая вакханалия».

    Семенову удалось пробраться через кордон полицейских и найти студенческий корпус спасателей КузГТУ «Скала». У студентов хоккеист поинтересовался, чем он может помочь, и Семенову поручили объехать с одним из членов корпуса больницы, чтобы обновить списки госпитализированных пострадавших, пишет «Гордость России».

    Пожар в Кемерово: хоккеист всю ночь развозил родственников пострадавших по больницам

    По возвращении Семенов помогал в штабе, расположившемся в спортзале школы поблизости от торгового центра.

    «Я бегал разносил еду, чай, воду, отвозил кого нужно в больницу, в ожоговый центр, и обратно привозил. Люди были в состоянии шока. Многие из них теряли целые семьи. Это было страшно наблюдать», — рассказал хоккеист.

    В штабе Семенов пробыл до утра, помогая всем, чем мог. На следующий день после трагедии спортсмен поехал на мемориал. Там, по словам хоккеиста, он встретил очень много знакомых.

    «У нас город маленький, практически каждого эта беда коснулась. У моего отчима начальник потерял всю семью. Это был его второй брак, в первом тоже погибли в автокатастрофе близкие. Это страшно! Помните девочку, которая писала в соцсети: «Возможно прощайте»? Это оказалась племянница подруги моей жены. Беда пришла в каждый дом», — отметил спортсмен.

    Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В огне погибли 64 человека, из них более 40 – дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #хоккеист #кемерово #волонтеры #зимняя вишня
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