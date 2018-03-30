Посол Франции рассказала, как Украина подрывает доверие иностранных инвесторов

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Париж, 30 марта. Посол Франции на Украине Изабель Дюмон заявила, что коррупция и рейдерство подрывают доверие иностранных инвесторов к Киеву.

«Есть примеры, когда наши компании сталкиваются с проявлениями взяточничества, очень озабочены этим, рассказывают и посольству, и бизнес-омбудсмену», — цитирует дипломата RT.

По словам Дюмон, с этой проблемой ей приходится сталкиваться ежедневно. Посол также добавила, что некоторые представители украинских властей стараются решить эту ситуацию.

Кроме того, французские компании часто становятся жертвами рейдерских атак. Украинские политики знают об этом, они даже не отрицают факта их существования, заверила Дюмон. Когда происходит подобный рейд против компании, и судья становится на сторону рейдеров, доверие по отношению к Украине со стороны иностранных инвесторов существенно подрывается.

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