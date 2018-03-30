Крупный пожар охватил строительные бытовки в Подмосковье

В закладки

Подмосковье, 30 марта. Строительные бытовки на площади 900 квадратных метров загорелись в Истринском районе Московской области.

Пожар случился на алее Художников в подмосковной деревне Честноково в первой половине дня в пятницу, 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Как стало известно, сообщение о возгорании поступило в десять часов утра, специалистам потребовалось чуть более 1,5 часов, чтобы локализовать пожар.

«В 11.58 — ликвидация открытого горения», — сообщает пресс-служба ведомства.

На месте происшествия работали 32 специалиста, было привлечено девять единиц техники. На данный момент информация о том, если ли пострадавшие, не поступала, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.