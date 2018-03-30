Трагедию в Кемерово и выброс газа в Волоколамске пыталась раздуть оппозиция — депутат Госдумы

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Выброс свалочного газа на полигоне «Ядрово» в Волоколамске и гибель 64 человек во время страшного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове породили народные волнения. «Известные» личности решили не выражать искреннее сочувствие пострадавшим, а использовать их горе на свое политическое благо.

В Волоколамске на улицы вышли люди, обеспокоенные экологической обстановкой в своем населенном пункте. В Кемерове была организована стихийная акция — люди хотели выяснить реальное количество погибших. И тут же нашлись граждане, которые решили заработать на ужасающей трагедии политических очков — они требовали смены власти, разжигали в сердцах людей боль, горечь и тоску, распространяли лживую, не подтвержденными никакими фактами, информацию.

Политолог Наталия Елисеева говорит, что людей не удалось сразу успокоить из-за ряда ошибок, которые допустили местные власти. Она также напомнила, что в митингах принимала участие оппозиция.

«В Кемерове власти допустили очень много ошибок по урегулированию нарастающего конфликта, а в Волоколамске митинг стал следствием отсутствия координации между властью — между губернатором, между главой района и между мэром. Они не смогли правильным образом делегировать друг другу полномочия, не смогли определить, кто должен нести ответственность, что в итоге закончилось тем, что к акции присоединилась «доблестная» оппозиция и перехватила весь протест на себя. Хотя участники акций были абсолютно неполитизированы, они просто хотели решить свои проблемы», — констатирует политолог.

Она отметила, что в Волоколамске чиновники не смогли наладить диалог с людьми, и из-за этого инициативу перехватила оппозиция. А в Кемерово прилетел лично президент России Владимир Путин и успокоил людей.

Показательно, что оппозиция не выражала абсолютно никакого сочувствия к чужому горю. В то время как многие люди переводили деньги, чтобы финансово поддержать членов семей погибших и пострадавших, оппозиция использовала массовые акции для декларации бессвязных политических лозунгов. Блогер Алексей Навальный пошел еще дальше — во время своего очередного видеовыступления в социальных сетях он держал кроваво-красный стакан для кофе, на котором было крупно и небрежно написано фломастером: «Кемерово, мы с вами». При этом блогер позволил себе назвать общенациональный траур «дурацким».

Член комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии Александр Фокин также подчеркнул, что из этих двух трагедий оппозиционные силы попытались сделать мыльный пузырь и раскачать ситуацию.

«Но в России горе всегда объединяло людей. И когда на нашу страну сваливались большие беды, мы всегда находили в себе силы преодолеть эти сложности. Если в этой непростой политической ситуации мы будем отдаляться друг от друга, осуждать власть, как призывают некоторые, выкрикивать какие-то непонятные лозунги, то это лишь приведет к дополнительным трагедиям и проблемам, которые мы видим на Украине», — подчеркивает народный избранник.

Майдан, продолжает Фокин, должен был дать понять гражданам России, что за людьми, которые больше всех кричат и осуждают власть, стоят силы, которые бы очень хотели, чтобы госпереворот, аналогичный украинскому, произошел и в РФ.

«Я считаю, что в Кемерове очень эффективно отработали все структуры власти. Определены виновники, родственники погибших убедились, что двери кинотеатра не были закрыты, как об этом заявлялось изначально. Конечно, смерть 41 ребенка — это ужасная, страшная трагедия, но ведь были вбросы и о том, что погибло 300 человек!» — напоминает депутат.

Что касается Волоколамска, продолжает собеседник агентства, должны быть приняты всевозможные меры по дегазации и закрытию этого полигона, должны быть внедрены технологии, которые бы позволили не выбрасывать макулатуру.

«Я уже неоднократно об этом говорил — ежегодно на полигоны вывозится около 12-14 миллионов тонн бумаги, это макулатура, которая не собирается. Я являюсь одним из авторов закона, о котором докладывал две недели назад, его нужно срочно принимать. Он бы позволил сдавать макулатуру, не думая о том, что с нее потом нужно будет платить налог в размере 13%. Мы должны очистить свою страну. Согласитесь, это парадоксально, если вы купили журнал за 50 рублей, сдали его, а потом в конце года вынуждены платить налог в размере 50 копеек, думать о том, как заполнить налоговую декларацию. Ведь вы уже заплатили за журнал!

Бумага — это первая биоструктура, которая начинает гнить, гореть и так далее. Этот закон будет первым шагом к раздельному сбору мусора», — заключил Александр Фокин.

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